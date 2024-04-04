НАТО может позволить себе длительный конфликт с РФ: Сикорский назвал преимущество

Главы МИД стран-членов НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса для увеличения помощи Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

По словам Сикорского, речь идет не о вступлении в войну, а о более скоординированном использовании, например, возможностей Североатлантического альянса в сфере планирования и подготовки.

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"Мы решили создать миссию НАТО. Это не значит, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно", – рассказал он.

Глава польского внешнеполитического ведомства также ответил на вопрос, касающийся идеи создать специальный пятилетний фонд для помощи Украине объемом 100 млрд евро.

"Путину было бы важно понять, что мы планируем это – как надо – на несколько лет. Он не может выиграть через несколько месяцев или даже через год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт", – сказал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны, поэтому в ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы, чтобы определить объемы, которые могут быть переданы ВСУ.