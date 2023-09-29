"НАТО может включиться в войну еще до вступления Украины": литовский юрист сделал неожиданное заявление

По его словам, во время вильнюсского саммита можно было найти лучшее решение для Украины.

Глава Конституционного суда Литвы в 2014-2021 годах Витаутаса Магнуса заявил, что НАТО может решить включиться в войну на защиту Украины еще до ее членства в Альянсе.

Такое мнение он высказал в интервью Укринформу.

По его словам, даже когда война затянется, НАТО придется увязать в войну напрямую.

"Для этого Украине не обязательно быть членом Альянса. На основе Североатлантического договора государства могут решить использовать военную силу за пределами НАТО. Такой случай был в Югославии. Единственная разница, что в случае с Россией мы будем иметь дело с ядерным государством. Но я бы не исключал такого варианта развития событий”, — сказал он.

Также он подчеркнул, что во время вильнюсского саммита можно было найти лучшее решение для Украины.

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"Например, пригласить к переговорам о вступлении, не оговаривая конкретную дату. Так было бы понятно, что переговоры начинаются", — добавил он.

В то же время он подчеркнул, что “на самом деле самой большой проблемой является война.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктора Орбана считает нереалистическим вступление Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, пока продолжается война "неизвестно, какова территория страны".

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