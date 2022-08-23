НАТО может вступить в войну: Жданов рассказал, что это значит для России

Если НАТО вступит в войну против России, то страна-террорист сразу же захочет сесть за стол переговоров.

Однако сейчас Путин опасается такого сценария, поскольку это может означать конец российской экономике.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Путин очень хочет, чтобы НАТО вступило в войну с Россией.

"А дальше, понимая, что воевать с НАТО – это самоубийство, Путин сразу бы предложил решать вопрос в переговорном процессе... Украина в этом случае была бы разменной монетой в переговорах РФ и Альянса", — заявил Жданов.

Жданов добавил, что Альянс готов воевать с государством-агрессором. Эти государства могут в считанные дни уничтожить российскую экономику.

"Предупреждение НАТО, что если радиация попадет на одну из стран НАТО, если произойдет выброс радиации на ЗАЭС, НАТО это будет расценивать как нападение. Для Путина это неприемлемый вариант. Он понимает, что войну с НАТО он не вытянет в экономических условиях. тогда НАТО введет санкции, о которых мы с вами можем только мечтать. Завалят экономику РФ в считанные недели, а может, и дни", — добавил Жданов.

Напомним, генсек НАТО призвал поддерживать Украину ради евроатлантической безопасности.

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