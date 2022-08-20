НАТО может ввести войска в Украину: Фейгин рассказал, когда это может произойти

Если Россия перейдет от ядерного шантажа на Запорожской АЭС к прямым действиям, тогда Запад даст ответ — НАТО введет свои войска в Украину.

Россия постоянно дает повод считать себя безумными. Именно поэтому не исключено, что Кремль перейдет от "ядерного шантажа" к действиям.

Такой сценарий развития описал для проекта FreeДОМ российский правозащитник Марк Фейгин.

"Мероприятие не будет терпеть, что над ним, над всей Европой, пронесется ядерное облако и вообще все те последствия, которые Западу хорошо известны после Чернобыля. Если РФ действительно устроит "ядерный апокалипсис", то другие страны будут решать эту катастрофу вместе с Украиной. тогда НАТО введет войска", — считает Фейгин.

Стоит отметить, по мнению профессора политологии Чикагского университета Джона Миршаймера, США могут непосредственно вступить в войну против России на стороне Украины. Это зависит от того, как будут дальше развиваться события этой войны. Один из сценариев возможного вступления США в войну – если она не истечет в течение года.

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин

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