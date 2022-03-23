"НАТО не будет посылать войска в Украину": Столтенберг отвергает предложение Польши

"НАТО не будет посылать войска в Украину": Столтенберг отвергает предложение Польши

Генсек заявил, что нужно предотвратить возможную войну между Альянсом и Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину и подчеркнул, что Альянс не будет посылать свои войска.

Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе 23 марта на пресс-конференции перед саммитом.

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"НАТО не принимает участия в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта. НАТО не будет посылать войска в Украину. Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", – сказал генсек Альянса.

В то же время он не оценил возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не привлекая к ней сам Альянс.

Напомним, ранее стало известно, что на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда может выдвинуть Североатлантическому союзу предложение о введении миротворческой миссии в Украину.