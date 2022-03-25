НАТО не хочет Третьей мировой, но готовится к ней: что обсуждали на экстренном заседании

НАТО не хочет Третьей мировой, но готовится к ней: что обсуждали на экстренном заседании

В Брюссель на заседание прилетел президент Соединенных Штатов Джо Байден.

НАТО поможет Украине со средствами защиты от химического и биологического оружия, а также рассматривает возможности предоставления дополнительного вооружения, включая системы противовоздушной обороны. Экстренный саммит Альянса прошел накануне в Брюсселе. Участие в нем принял и президент Украины Владимир Зеленский, но виртуально.

Об этом говорится в ТСН.

В Брюссель прилетел президент Соединенных Штатов Джо Байден — он признался, что это он побудил НАТО на внеочередное заседание, и ответил, сколько еще Путин сможет выдерживать давление Запада.

НАТО не хочет Третьей мировой, но готовится к ней. На экстренном саммите Альянса искали ответы на два вопроса — как еще помочь Украине в войне, не вступив в нее, и что Альянс будет делать, если нападут на одного из его членов. То, что теперь никто не может почувствовать себя в безопасности, понимают все, а больше всего те, кто географически ближе к России.

Польша близ своей границы развернула американскую систему противовоздушной обороны «Патриот». Именно Варшава выступила с инициативой направить в Украину миротворческую миссию, готовность присоединиться к ней задекларировали Дания и Литва. Но партнеры ее отклонили — идея воевать с Россией напрямую, не то что человеческой силой, даже предоставив самолеты или наступательные вооружения, не находит поддержки.

Участие в саммите – виртуально – принял и президент Украины. Зеленский раскрыл детали — еще в начале войны он просил предоставить Украине 1% танков Альянса и боевые самолеты, чтобы уменьшить человеческие потери, но получил отказ. «Да мы не в Альянсе, и я не выдвигаю эти претензии. Но украинцы никогда не думали, что Альянс и государства Альянса – это по-разному. Что в вопросах жизни и смерти вы врозь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может опасаться действий России. Я уверен, вы знаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше против восточных членов НАТО, государств Балтии, Польши – это точно», — заявил Зеленский.

Премьер Великобритании Борис Джонсон ответил, что поставки, о которых просит Зеленский, сложны логистически. Но его страна объявляет очередной пакет военной помощи Украине – 6000 противотанковых ракет и фугасное вооружение. Соединенные Штаты продолжают уже анонсированные программы и, сообщают источники в Белом доме, изучают возможность прибавить еще и противокорабельные ракеты. Страны НАТО в ближайшее время обещают средства защиты от химического и биологического оружия. Такая угроза в НАТО считается вполне реальной.

НАТО поможет Украине со средствами защиты от химического и биологического оружия

«Мы обеспокоены, отчасти потому, что слышим риторику и видим, что Россия пытается создать какой-то повод, обвиняя Украину, Соединенные Штаты и союзников по НАТО в подготовке к применению химического и биологического оружия. Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта. Это будет грубым нарушением международного права, будет иметь широкие последствия и, конечно, будет очень опасным», — заявил Столтенберг.

Если Россия использует запретное химическое оружие – получит еще больше последствий для себя – пообещал президент Соединенных Штатов. Характер последствий зависит от способа применения. Сейчас все цели, которые Путин ставил перед собой, успешно провалены. И Украине не придется уступать свои территории, считает президент США. А миру и дальше нужно демонстрировать единство.

«Речь идет о поддержке санкций, об их сохранении, чтобы усилить боль. Именно поэтому я созвал эту встречу. Чтобы быть уверенным, что через месяц мы продолжим делать то, что делаем. Не только через месяц-другой, но и до конца года. Вот что его остановит», – отмечает Байден.

В результате в Украине полномочия Генсека НАТО Столтенберга будут продлены. Он должен был возвращаться домой и возглавить Центробанк Норвегии, но жизнь изменилась коренным образом. Теперь все живут в новой реальности.

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