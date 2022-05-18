НАТО не ожидает существенных изменений в войне в ближайшие недели, но ведет дискуссии, сможет ли Украина вернуть Крым

НАТО не ожидает существенных изменений в войне в ближайшие недели, но ведет дискуссии, сможет ли Украина вернуть Крым

В НАТО не ожидают в ближайшие недели серьезных достижений на поле боя со стороны ни одного из участников. Однако в Альянсе продолжаются дискуссии, сможет ли Украина вернуть Крым.

В то же время, в НАТО обсуждают, что ситуация в войне существенно изменилась в пользу Украины.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на военного чиновника Альянса.

"Я думаю, что мы на время будем в тупике", — сказал чиновник.

По его словам, сегодняшнее обсуждение в НАТО заключается в том, что ситуация существенно изменилась в пользу Украины, и дебаты в кругах организации сейчас продолжаются о том, сможет ли Киев вернуть под свой контроль захваченные Россией Крым и территории Донбасса.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что "когда поступит лендлиз", ВСУ смогут освободить и юг, и восток, и Крым.

Добавим, 17 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия готовится к ведению долговременной войны, поэтому война переходит в затяжную фазу.