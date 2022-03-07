НАТО не закроет небо над Украиной: Бербок отметила, что упреки Зеленского "бьют прямо в сердце"

Она отметила, что блок отвечает за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать.
НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD, пишет "Укринформ".
"Это будет означать, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означает прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", — сказала она.
Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую — "надо сохранять холодную голову".
В то же время министр отметила, что упреки президента Украины Владимира Зеленского "бьют прямо в сердце".
Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали – для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников.
Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.
Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, что означает создание бесполетной зоны. На фоне полномасштабного вторжения в Россию Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.