НАТО не закроет небо над Украиной: Бербок отметила, что упреки Зеленского "бьют прямо в сердце"

НАТО не закроет небо над Украиной: Бербок отметила, что упреки Зеленского "бьют прямо в сердце"

Она отметила, что блок отвечает за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать.

НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD, пишет "Укринформ".

"Это будет означать, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означает прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", — сказала она.

Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую — "надо сохранять холодную голову".

В то же время министр отметила, что упреки президента Украины Владимира Зеленского "бьют прямо в сердце".

Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали – для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников.

Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, что означает создание бесполетной зоны. На фоне полномасштабного вторжения в Россию Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.