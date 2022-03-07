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НАТО не закроет небо над Украиной: Бербок отметила, что упреки Зеленского "бьют прямо в сердце"

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НАТО не закроет небо над Украиной: Бербок отметила, что упреки Зеленского "бьют прямо в сердце"

Associated Press

Она отметила, что блок отвечает за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать.

НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD, пишет "Укринформ".

"Это будет означать, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означает прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", — сказала она.

Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую — "надо сохранять холодную голову".

В то же время министр отметила, что упреки президента Украины Владимира Зеленского "бьют прямо в сердце".

Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали – для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы быть в состоянии защитить союзников.

Германия в свою очередь будет смотреть, что еще сможет предоставить Киеву из своих запасов. В то же время глава МИД ФРГ отметила, что не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, что означает создание бесполетной зоны. На фоне полномасштабного вторжения в Россию Украина постоянно призывает закрыть небо над страной.

Срочное обращение Зеленского: мир должен срочно закрыть небо над Украиной

Срочное обращение Зеленского: мир должен срочно закрыть небо над Украиной

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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