"НАТО не защитит": Залужный рассказал, почему Альянс не будет обеспечивать безопасность Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ считает идею с миротворцами и вступление Украины в НАТО "не слишком надежной".

Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что вступление Украины в НАТО не станет действенной гарантией безопасности страны, идея ввести миротворцев не слишком надежна.

Об этом Залужный сказал во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

ТСН.ua собрал ключевые заявления Залужного.

Борьба с "осью зла"

Залужный напомнил, что в 2014 году Украина вступила в войну с Россией и боролась до 2022 года, пока не началось полномасштабное вторжение.

"Сегодня Украина, истекая кровью, продолжает воевать. Она борется, несмотря на критические точки, которые могут быть расшатаны в любой момент", — отметил посол.

Он подчеркнул, что Украина борется с "осью зла", которую не остановить, пока не будет создана определенная коалиция, чтобы ей противостоять.

По словам эксголовнокомандующего, такая группировка в будущем должна также участвовать в восстановлении Украины в будущем.

Реформирование оборонного комплекса

По мнению Залужного, военное руководство Украины должно решать глобальную задачу во время войны, а именно – сформировать единую правильную стратегию ведения вооруженной борьбы.

"Военные должны построить стратегию, охватывающую не только подготовку и ведение операций, что характерно, но и стратегию, охватывающую сферу подготовки государства к войне и использование ее ресурсов", — сказал Залужный.

НАТО устарело

Посол Украины в Британии отметил, что вступление Украины в НАТО не является действенной гарантией безопасности, ведь это, мол, ничего не даст, кроме политической защиты.

Он считает, что НАТО устарело морально и физически, и сейчас служит "своеобразным операционным столом", по которому ходят деньги между членами Альянса.

"Они ( деньги, – ред. ) там никогда не теряются. НАТО уже давно стал не военным Альянсом, а более политически-экономическим", – подчеркнул Залужный.

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Также он добавил, что как военный институт, Альянс нет никакой силы, даже если он и был бы, то закончился в течение нескольких мест.

"НАТО никогда не сделают себя эффективными, поэтому они существуют в той парадигме, в которой они существуют". – сказал Залужный.

Также он уверен, что гарантией безопасности для Украины не может быть иностранный миротворческий контингент.

Залужный отметил, что "лучшие гарантии безопасности заложены у нас самих".

"Вероятнее всего получается так что лучшие гарантии безопасности заложены у нас, единственное, что нам трудно это будет сделать", — сказал посол.

Пятой статьи НАТО не существует

Рассказывая о коллективной обороне, Залужный заявил, что пятой статьи НАТО не существует и никогда не было.

По его словам, страны Балтии понимают это.

"Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", – добавил посол.

Также он рассказал, что руководство Румынии просило его не говорить, что на их территории падали российские шахеды.

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"Звонили из Румынии, просили не говорить, что в них упали "шахеды". Говорили, зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам. А я говорю, сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", – рассказал Залужный

Альтернатива для Украины

Во время общения со студентами речь шла об альтернативах для Украины.

В частности, и вступление страны в "Объединенные экспедиционные силы" (JEF – это многонациональные военные силы, созданные в 2015 году Великобританией, – ред. ).

Однако, по словам Залужного, есть две причины, по которым Украина не может вступить в эту группировку:

первая – отсутствие британской армии (Британия не готова воевать);

вторая – Польша, которая хочет присоединиться к JEF и будет все для этого делать.

Однако в качестве альтернативы Валерий Залужный предлагает создать новую "архитектуру европейской безопасности", на базе JEF, которая является самым реалистичным сценарием для Украины.

Также, Залужный считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в ближайшее время "дожмут Европу", и вынуждена будет принимать определенные меры и создавать эту "архитектуру европейской безопасности".

В Украине не хватает воинов

Как заявил Залужный, в Украине критическая ситуация с войском. Ведь "некому воевать".

"Дойти до Москвы можно и на танке, но воевать некому — даже если призывать девушек, людей все равно не хватит", — сказал эксголовнокомандующий.

По его мнению, к этому вопросу следует подходить объективно, ведь состояние потерь в Украине – критическое.

"Война на истощение"

По словам Залужного, война в Украине изменилась под влиянием двух факторов:

демографический (большое количество раненых, из-за чего некому воевать);

экономичный (дорогое оружие и системы защиты).

"Поэтому мы видим сейчас другую войну – это война на истощение, которая тестируется в Украине. Вот какая война: когда работы шуршат по небу выбивают всю энергетику, когда ракеты летят специально по школам, университетам, больницам, чтобы люди боялись", – заметил Залуженый.

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Также он отметил, о многих случаях коррупции среди руководства, а также о том, что мобилизацию заменила "бусификация".

"А потом потери на фронте. Вот оно все купе приходит к тому, что мы согласии согласны на все, или появится кто-то третий и скажет нам это не нужно", — добавил посол.

Когда наступит Победа

По словам Залужного, победа в Украине будет тогда, когда РФ рассыплется на 69 "отдельных княжеств", однако перед распадом она должна отдать свое ядерное оружие.

"Я скажу сколько и куда ее отвести. Готов ли свой к такому развитию событий? Нет", – сказал Залужный.

Он считает, что к такому сценарию событий также следует готовиться, ведь убежден, что "империя имеет свой заряд крепости, но их царь имеет свой, и имеет право на ошибку, которая будет роковой, и это все обязательно закончится".

Напомним, ранее Валерий Залужный заявлял, что Соединенные Штаты Америки разрушают мировой порядок. Это чревато существованием НАТО.

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