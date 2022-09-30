НАТО никогда не признает оккупированные Россией территории Украины – Столтенберг

НАТО никогда не признает оккупированные Россией территории Украины.

Альянс считает, что Россия во второй раз с 2014 года оккупировала украинские территории и с помощью псевдореферендумов пытается их аннексировать.

Об этом 30 сентября на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Эти территории – это Украина. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Запорожье – это Украина. Херсон – это Украина. Так же, как Крым – это Украина", — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Читайте также: