"НАТО нужно продемонстрировать поддержку": Зеленский высказался о войне в Израиле

Президент вспомнил о начале полномасштабного вторжения России в Украину и сравнил с войной в Израиле.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран-членов НАТО посетить Израиль и продемонстрировать свою поддержку.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Президент вспомнил начало полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку погибли многие.

“Было очень важно не чувствовать себя наедине. Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизнь. Вот почему я призываю всех лидеров навестить Израиль и продемонстрировать свою поддержку людям. Я говорю не о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирающих сегодня”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле.

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