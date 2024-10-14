"НАТО облегчило России вторжение в Украину": Столтенберг сказал, в чем ошибся Альянс

В НАТО понимали, что Путин становится более агрессивным, поэтому начали укреплять оборону после аннексии Крыма.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс фактически облегчил России вторжение в Украину своей нерешительностью и неоказанием Украине своевременной и значительной военной поддержки.

Такое мнение он высказал в интервью Spiegel.

По словам Столтенберга, это заблуждение должно стать для всех уроком на будущее.

"Мы инвестируем в нашу военную силу не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в НАТО понимали, что кремлевский диктатор становится все более агрессивным, поэтому начали укреплять оборону после того, как Россия аннексировала Крым.

"Впервые после окончания холодной войны мы развернули боевые войска на восточном фланге Альянса. Поэтому мы никак не закрывали глаза [на ситуацию в РФ и Украине – ред.]", – заверил Столтенберг.

В то же время бывший генсек НАТО уверен, что после окончания холодной войны стоило попытаться построить хорошие отношения с Россией, что и пыталась в свое время сделать эксканцлер Германии Ангела Меркель. Именно поэтому Совет Россия-НАТО продолжал собираться даже после аннексии Крыма и начала АТО на Донбассе. Последняя подобная встреча состоялась в январе 2022 года.

Напомним, Йенс Столтенберг был генеральным секретарем НАТО на протяжении последних десяти лет. Он передал свои полномочия экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября 2024 года.

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