НАТО обвинила Россию в гибридных действиях в Европе: жесткое заявление Альянса

В НАТО заверили, что никакие действия РФ не помешают Альянсу поддерживать Украину.

Страны-члены Североатлантического Альянса глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью России на территории союзников, в том числе приведшей к расследованию и обвинениям многих лиц, связанных с враждебной государственной деятельностью в отношении Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Эти инциденты являются частью усиливающейся кампании действий, которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому региону, в том числе на территории Альянса и через доверенных лиц", — заявил Совет НАТО.

В заявлении отмечено, что Россия прибегала к диверсиям, актам насилия, кибер- и электронному вмешательству, кампаниям по дезинформации и другим гибридным операциям, представляющим угрозу безопасности союзников НАТО.

В Альянсе заверили, что будут противостоять этим действиям "индивидуально и коллективно" и продолжат тесную координацию между государствами-членами и союзниками НАТО.

"Мы продолжим повышать нашу устойчивость, а также применять и совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России и обеспечим готовность Альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных действий или атак", — говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что любые действия РФ "не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину".

Напомним, эксминистр Польши заявил, что на саммите НАТО могли бы принять решение об уничтожении ракет РФ на западе Украины. Для этого необходимы политические решения на уровне НАТО и Украины и доступ союзников к полной информации о ситуации в воздушном пространстве Украины.

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