НАТО отреагирует на применение ядерного оружия в Украине — Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России известно о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

“Они [русские] знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду подробно рассказывать о том, как мы отреагируем. Это будет зависеть от того, какое оружие массового поражения они могут использовать", — отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что такие предупреждения от западных чиновников необходимы, чтобы предотвратить возможное использование Россией ядерного оружия.

"Вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать это [угрозы] серьезно. И риторика, и угрозы, которые Путин снова и снова выдвигает, усиливают напряжение, опасны и бездумны", – добавил Столтенберг.

Напомним, во время своего видеообращения 21 сентября российский президент Владимир Путин снова разразился угрозами применить ядерное оружие.

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