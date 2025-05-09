НАТО "панически боится" России: Залужный дал реальную оценку эффективности Альянса

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / © Валерий Залужный / Telegram

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НАТО придется пройти тест на прочность, чтобы подтвердить свою готовность защищать основы мирового порядка. Есть сомнения в целесообразности существования Североатлантического союза, и не только снаружи, но и внутри НАТО.

Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления на Лондонской конференции безопасности в пятницу, 9 мая, текст которого публикует «Украинская правда».

«Я надеюсь, что НАТО выдержит этот тест на прочность, который должен быть закономерно. Я искренне желаю, чтобы это были только моральные испытания. Но это только мое желание», — отметил Залужный.

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По его словам, НАТО «панически боится» расширять свои границы в сторону России, что выглядит как страх перед Кремлем и признание российского влияния на такие страны как Украина, Молдова или Грузия.

«Это действительно страх перед Россией, что эти страны, по-видимому, принадлежат ей. Тогда возникает вопрос: а для чего тогда этот альянс, если он панически боится иметь врагов? Может ли он тогда хотя бы теоретически играть какую-то роль в обеспечении защиты какой-либо группы стран?», — подчеркнул Залужный.

Из-за того же страха пересечь условные «красные линии» россиян возникают сомнения, будет ли НАТО придерживаться обязательств коллективной защиты, прописанных в статье 5 устава Альянса, если возникнет такая необходимость? При этом сомнения возникают не только у тех, кто смотрит на НАТО снаружи, но и среди стран-членов, что является «крайне тревожным сигналом».

«Я неоднократно повторял, что природа современной войны изменилась и продолжает меняться. Когда я говорю о природе войны, я имею в виду не только о захвативших поле боя беспилотниках, но и о необходимости новой государственной политики. <…> Все это требует не только дополнительных ресурсов, но и главное дополнительного времени», — отметил бывший главнокомандующий.

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По его словам, операционный потенциал НАТО уже не отвечает требованиям современной войны, а потому в случае начала реального вооруженного конфликта эти ресурсы будут израсходованы довольно быстро.

«Нынешний потенциал НАТО может быть использован в довольно короткие сроки. Если грядущая война охватит несколько регионов, то ресурс будет исчерпан еще быстрее. И это всего несколько примеров того, как можно оценить эффективность альянса с реалистичной стороны», — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, несмотря на потери в Украине, Россия наращивает силы рядом с Латвией. В то же время, РФ усилила провокации против войск НАТО на Балтийском море.