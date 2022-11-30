НАТО планирует инвестировать в производство оружия советского образца – Блинкен

Дело в том, что большинство вооружений в Украине до сих пор советского образца и брать детали для ремонта или боеприпасов скоро не будет где.

НАТО планирует инвестировать в системы вооружений советских времен, которые используются в Украине в войне против РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии СNN.

"Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что опять же украинцы получат то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Часть этого действительно идет на системы советских времен, которые у них хранились на вооружении в течение десятилетий, и, например, на обеспечение боеприпасов для этих систем. И в некоторых случаях может потребоваться производство вещей, которые не производились в течение некоторого времени. Поэтому мы рассматриваем все это со всех сторон", — сказал Блинкен в Бухаресте, где он принимает участие во встрече министров зарубежных дел стран НАТО.

27 ноября The New York Times сообщило, что НАТО обсуждает возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинской артиллерии.

Ранее Блинкен заявил, что поддержка Украины станет одним из приоритетов на встрече глав МИД стран НАТО.

В прошлом месяце New York Times писал, что Соединенные Штаты "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины. В частности, госсекретарь Блинкен посещал такие страны как Камбоджа, ДР Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, которые до сих пор могут иметь вооружение советского производства. Также в поле зрения США – Кипр, который пока не решается открыто отдать свое оружие и технику советского производства Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что большинство стран публично говорят, что ничего не поставляют Украине, но за кулисами все происходит.

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