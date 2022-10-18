НАТО планирует передать Киеву средства борьбы с дронами в ближайшие дни — Столтенберг

Это будут сотни станций активных помех.

Западные союзники в ближайшее время поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщает Reuters.

Столтенберг подчеркнул, что цель помощи – усилить защиту объектов критической инфраструктуры.

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"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных препятствий", — отметил генсек Альянса.

Напомним, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

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