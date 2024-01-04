НАТО покупает 1000 ракет Patriot: эксперт объяснил, при чем здесь Украина

По мнению военного эксперта, в Европе есть определенный прогресс в поставках оружия Украине.

Четыре страны НАТО, в том числе Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, объявили о содействии в закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 каналу" объяснил, при чем здесь Украина.

По его словам, речь идет о замещении старых ракет на новые.

"Ведь у некоторой части ракет для Patriot, стоящих у них на боевом дежурстве, уже истекают сроки эксплуатации. Именно поэтому они уже должны выходить из боевого дежурства, однако мы можем их использовать", — рассуждает военный эксперт.

По его мнению, такое замещение выгодно:

производителям этого оружия, ведь поднимается экономика,

Европе, обновляющей парк этих ракет,

Украине, которая может получить эти ракеты для выполнения боевых задач.

"1000 ракет – это достаточно серьезная цифра. Если они к нам зайдут, то те крылатые и баллистические ракеты, которые сейчас есть у россиян, на них можно "ставить крест". То есть их перехватят", – уверенно заявляет Свитан.

Напомним, что после массированных воздушных ударов РФ состоится заседание Совета "Украина-НАТО".

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