НАТО предоставит Украине комплекс оборонного вооружения: что именно получат военные

Украина дополнительно получит оборудование против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

НАТО предоставит Украине комплекс оборонного вооружения. Речь идет о противотанковых системах, современных системах ПВО и дронах.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Члены-лидера альянса настояли на том, чтобы предоставить Украине большую поддержку. Нужно помочь Украине поддержать основное право на самооборону. Члены альянса вооружат Украину противотанковыми системами, ПВО и дронами, которые сейчас очень эффективны. Мы также окажем значительную гуманитарную и финансовую поддержку”, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что Украина дополнительно получит оборудование против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Кроме того, в нашу страну поставят оборудование, обеспечивающее кибербезопасность.

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