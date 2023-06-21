НАТО примет "многолетний пакет помощи" для Украины в июле — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что уже на саммите в июле этого года будет принята помощь в модернизации ВСУ.

Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что благодаря этой помощи украинские военные "должны совершить переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".

"В ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО", — заявил он.

Столтенберг добавил, что Украина получит "землю" после нескольких месяцев обучения и оснащения своей армии.

"Но местность сложная, и российская армия создала сильные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Украинцам непросто двигаться вперед – поэтому так важна поддержка", — констатировал он.

Напомним, в Елисейском дворце 12 июня Совет обороны рассмотрел вариант отказа от традиционно осторожной позиции Франции по присоединению Украины к блоку НАТО.

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