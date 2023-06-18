НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине во время саммита в Вильнюсе, — Столтенберг

После окончания войны должны быть договоренности по безопасности Украины.

Во время летнего саммита в Вильнюсе НАТО примет пакет долгосрочной помощи.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Welt.

Столтенберг отмечает, что НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам альянса в течение нескольких лет.

"Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства – иначе нет смысла обсуждать членство", – сказал он.

В НАТО говорят, что после окончания войны должны быть договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.

Президент США Джон Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, но он против того, чтобы для нее были упрощены условия вступления.

Читайте также: