НАТО призвало Китай воздержаться от "поддержки военных усилий России"

Китай должен использовать свое влияние на РФ и способствовать немедленному мирному разрешению конфликта, говорит Столтенберг.

Сегодня члены альянса обратились к Китаю, чтобы он воздержался от поддержки военных усилий РФ.

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Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Китай не должен оказывать экономическую и военную поддержку для вмешательства России. Напротив, Китай должен использовать свое влияние на РФ и способствовать немедленному разрешению конфликта", — сказал он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять миротворческий контингент в Украину.

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