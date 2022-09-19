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"НАТО – сильное, а HIMARS – опасны": пропагандистка Скабеева решила рассказать "правду" россиянам

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"НАТО – сильное, а HIMARS – опасны": пропагандистка Скабеева решила рассказать "правду" россиянам

Фото: Газета.ru

Российская пропагандистка Ольга Скабеева решила рассказать россиянам "правду".

Кремлевская пропагандистка заявила, что "НАТО – сильное, а HIMARS – опасны".

Об этом Скабеева сказала в эфире пропагандистского ток-шоу.

Российская пропагандистка заявила, что якобы "росияне должны знать правду". Она отметила, что американское оружие "нормальное, а НАТО — сильное". Также Скабеева поплакалась на работу HIMARS, отметив, что это опасное оружие.

"Нас смотрит народ и мы должны относиться к ним с уважением. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев — нормальное, НАТО — сильное", — посетовала Скабеева.

Напомним, ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

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