НАТО сможет видеть действия России и отслеживать ситуацию в Украине

НАТО / © Getty Images

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НАТО запускает новую систему мониторинга с использованием искусственного интеллекта. Она позволит Альянсу наблюдать за большими территориями, в частности военными перемещениями в Украине и действиями РФ у восточных границ.

Об этом сообщил главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьера Вандье в интервью для Bloomberg.

По его словам, технология Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD), которую внедряет альянс с американским поставщиком Planet Labs, поможет отслеживать военные передвижения и операции на поле боя в режиме реального времени. Система использует искусственный интеллект для автоматического обнаружения изменений и выдачи предупреждений.

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Новая инициатива имеет значение и для защиты восточных членов НАТО, а также для мониторинга стратегически важной Арктики, где усиливаются российские и китайские амбиции.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем сказать им: мы наблюдаем», — добавил военный.

SINBAD является пилотным проектом перед масштабным запуском космического наблюдения НАТО, который запланирован на январь 2026 года.

Напомним, немецкая разведка недавно предупреждала, что Россия планирует проверить действенность статьи 5 Североатлантического альянса и имеет планы агрессии против Запада.

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В то же время французский генерал-лейтенант Мишель Яковлев заявил, что, по его мнению, Европа имеет значительно больший военный потенциал, чем Россия.

Стоит отметить, что Der Spiegel получил информацию, что Россия готовится к мировой войне. Сейчас считают, что главной целью является подготовка к длительному противостоянию с Западом, а также усиление оборонной и ядерной инфраструктуры на случай обострения ситуации.