НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в четырех странах: в каких именно

Всего уже 8 многонациональных боевых групп НАТО.
НАТО создаст еще четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.
"Мы продолжаем укреплять наши элементы сдерживания и обороны. Лидеры утвердили четыре новых боевых группы НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это боевые группы в дополнение к тем четырем, которые уже находятся в балтийских странах и Польше. Сейчас в 8 многонациональных боевых групп НАТО из Балтийского моря в Черное море", — сказал Столтенберг.
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