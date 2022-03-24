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НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в четырех странах: в каких именно

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НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в четырех странах: в каких именно

Associated Press

Всего уже 8 многонациональных боевых групп НАТО.

НАТО создаст еще четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.

"Мы продолжаем укреплять наши элементы сдерживания и обороны. Лидеры утвердили четыре новых боевых группы НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это боевые группы в дополнение к тем четырем, которые уже находятся в балтийских странах и Польше. Сейчас в 8 многонациональных боевых групп НАТО из Балтийского моря в Черное море", — сказал Столтенберг.

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