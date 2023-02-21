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НАТО создаст новую систему закупки оружия для Украины — Столтенберг

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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НАТО создаст новую систему закупки оружия для Украины — Столтенберг

Фото: Associated Press

НАТО намерена создать новую систему закупки оружия для Украины.

НАТО создаст новую систему закупки оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Der Spiegel.

Североатлантический альянс планирует поддержать создание эффективной системы закупки оружия и боеприпасов для нужд ВСУ.

В ходе встречи Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель договорились организовать сотрудничество экспертов НАТО, ЕС и Украины. Это нужно для того, чтобы выяснить, что именно можно сделать для обеспечения Украины необходимым оружием для борьбы с РФ.

Напомним, что президент США Джо Байден выразил мнение, что Украина сейчас находится в "лучшем положении, чем когда-либо", и призвал страны НАТО "сохранять голову и сосредоточенность".

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Дата публикации
Просмотры
722
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