НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия, включая ядерные учения — Столтенберг

НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия, включая ядерные учения.
Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
“Мы внимательно следим за ядерной риторикой, которую избрал президент Путин. Эта угроза ядерным оружием – опасна. Это увеличивает напряженность. Мы напоминаем России, что использование ядерного оружия совершенно изменит этот конфликт", — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Напомним, что Блинкен анонсировал предоставление Украине ракетных систем.
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