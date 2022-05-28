НАТО вступит в войну в Украине: американский историк считает, что к этому заставят действия Путина

НАТО вступит в войну в Украине: американский историк считает, что к этому заставят действия Путина

Стремительное развитие событий свидетельствует о том, что НАТО будет вынуждено вступить в войну в Украине. Ведь президент РФ Владимир Путин своими агрессивными действиями не оставляет Альянсу иного выхода.

Кроме того, глава Кремля может решить развязать войну против Молдовы еще до завершения боевых действий в Украине.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью Олесе Бацман.

"Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которое обязано привести к вхождению НАТО в эту войну как НАТО, не как просто отдельно взятые государства, помогающие Украине оружием, деньгами", – прогнозирует историк.

Он добавил, что предстоящее решение Альянса о привлечении к войне в Украине будет вызвано именно действиями российского президента.

"Не потому, что НАТО мечтает в эту войну войти, нет. НАТО мечтает, чтобы эта война ни в коем случае не расширялась за пределы Украины", – напомнил Фельштинский.

Он также предположил, что Путин может начать войну против Молдовы.

"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит – на его взгляд – "военную операцию" в Украине. Потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил”, – считает историк.

"Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет. Но силы начать войну в Молдове у него достаточно, там уже собственно его войска в Приднестровье стоят, и там российское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать затем военный конфликт, а после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", – прогнозирует Фельштинский.

Напомним, 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина немедленно вывести свои войска из Украины, установить перемирие и сесть за стол переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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