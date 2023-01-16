"НАТО заберет туалет на улице": Жданов рассказал, как пропагандистская машина РФ зомбирует простых россиян

Эксперт отмечает, что россияне идут в бой не из-за самопожертвования, а из-за страха, ведь позади стоят заградительные отряды.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как путинский режим пытается объяснить россиянам, зачем простым жителям РФ нужна война в Украине.

Об этом эксперт рассказал в своем youtube канале.

По его словам, большинство россиян послушно идут к военкоматам и готовы воевать. Хотя и был ряд случаев поджогов военкоматов.

По мнению Жданова, такая безропотность россиян перед мобилизацией и их ненависть к украинцам – результат идеологической обработки. В то же время эксперт отмечает, что россияне идут в бой не из-за самопожертвования, а из-за страха, ведь позади стоят заградительные отряды.

"Сейчас пропагандистская машина России изо всех сил пытается создать идеологический фундамент. РФ убеждает, что мы мол "инструмент в руках НАТО", а НАТО нужно разгромить. 89% граждан России верят, что американцы могут прийти и захватить РФ — заберут у них туалет на улице" и все остальное "богатство". Хотя мы знаем, какой уровень жизни в России. Они (путинский режим. – Ред.) дегуманизируют человеческие жизни. Даже РПЦ призывает ехать умирать на войну", – отметил он.

Эксперт не берется предполагать, сколько еще времени кремлевской пропаганде удасться обманывать россиянам.

"С другой стороны, идет "сарафанное радио", что здесь никаких нацистов нет и данные о настоящих потерях российской армии в Украине. Они не ту идеологию строят. Там все смешано вместе. И когда россияне попадают на фронт, то начинают задавать вопросы. Это борьба" двух противоположностей. И кто кого победит, трудно сказать. Я все же надеюсь, что победит здравый смысл", – подытожил эксперт.