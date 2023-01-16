"НАТО заберет туалет на улице": Жданов рассказал, как пропагандистская машина РФ зомбирует простых россиян

Эксперт отмечает, что россияне идут в бой не из-за самопожертвования, а из-за страха, ведь позади стоят заградительные отряды.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как путинский режим пытается объяснить россиянам, зачем простым жителям РФ нужна война в Украине.
Об этом эксперт рассказал в своем youtube канале.
По его словам, большинство россиян послушно идут к военкоматам и готовы воевать. Хотя и был ряд случаев поджогов военкоматов.
По мнению Жданова, такая безропотность россиян перед мобилизацией и их ненависть к украинцам – результат идеологической обработки. В то же время эксперт отмечает, что россияне идут в бой не из-за самопожертвования, а из-за страха, ведь позади стоят заградительные отряды.
"Сейчас пропагандистская машина России изо всех сил пытается создать идеологический фундамент. РФ убеждает, что мы мол "инструмент в руках НАТО", а НАТО нужно разгромить. 89% граждан России верят, что американцы могут прийти и захватить РФ — заберут у них туалет на улице" и все остальное "богатство". Хотя мы знаем, какой уровень жизни в России. Они (путинский режим. – Ред.) дегуманизируют человеческие жизни. Даже РПЦ призывает ехать умирать на войну", – отметил он.
Эксперт не берется предполагать, сколько еще времени кремлевской пропаганде удасться обманывать россиянам.
"С другой стороны, идет "сарафанное радио", что здесь никаких нацистов нет и данные о настоящих потерях российской армии в Украине. Они не ту идеологию строят. Там все смешано вместе. И когда россияне попадают на фронт, то начинают задавать вопросы. Это борьба" двух противоположностей. И кто кого победит, трудно сказать. Я все же надеюсь, что победит здравый смысл", – подытожил эксперт.
Пропаганда в РФ
Ранее сообщалось, что диктатор Путин отдал приказ показывать россиянам кино о войне в Украине и о борьбе с неонацизмом.
В РФ даже создали методички, где определяется, как именно кремлевские пропагандисты должны освещать события войны против Украины.
Риторика российской пропаганды претерпела изменения за 10 месяцев войны. От "возьмем Киев через два дня" пропагандисты перешли к обсуждению ответственности за собственные преступления.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что Кремль расплывчатыми заявлениями о целях "спецоперации" запутал собственную пропаганду.