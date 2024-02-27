Науседа заявил об отставании Запада от России по производству оружия

Президент Литвы подчеркнул, что пора начать выполнять обещания, данные Украине, поскольку она крайне нуждается в поддержке.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об отставании Запада от России в производстве военной техники и боеприпасов.

Об этом он сказал по результатам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, передает Delfi.

Науседа поблагодарил Макрона за его инициативу на проведение встречи европейских лидеров для обсуждения поддержки Западом Украины.

"Я хочу поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за эту политическую инициативу (собрать союзников Украины – ред.). Его лидерство сегодня необходимо, потому что приходится признать, что мы пока отстаем от РФ по статистике производства техники и боеприпасов", – отметил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что пора начать выполнять обещания, данные Украине, поскольку она крайне нуждается в поддержке.

"Мы все понимаем, что ситуация сложная, что у РФ есть долгосрочный план войны против Украины и готова ее продолжать несколько лет. Поэтому наша помощь Украине сегодня критически важна", – подчеркнул Науседа.

По словам президента Литвы, для сохранения жизней воинов и удержания линии фронта Украине нужно дальнобойное оружие, боеприпасы и другое вооружение.

"Через три месяца начнется следующий сезон и не исключено, что Россия организует широкое контрнаступление, тогда как военные Украины, имея недостаточное количество боеприпасов и систем ПВО, будут очень уязвимы. Поэтому нам важно действовать сообща. Действуя в одиночку, мы можем сделать гораздо меньше, действуя вместе мы можем приумножить наши силы и удовлетворить текущие ожидания", – сказал Науседа.

Напомним, на Западе подсчитали, на сколько Украине хватит снарядов. Собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться к июню, а может быть, и раньше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обещает Украине до 2 млн снарядов ежегодно на нужды ВСУ.