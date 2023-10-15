Навала врага на Авдеевку: боец рассказал о ситуации на самом тяжелом участке фронта

Силы обороны Украины отразили основную атаку врага на Авдеевском направлении, которая происходила 4-5 дней назад.

О сложившейся ситуации на самом тяжелом участке фронта рассказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, враг пытался навалой захватить Авдеевку.

“Сейчас проходят артобстрелы, одиночные штурмы, авиация иногда работает. Но такой навалы и давления, которое было в прошлые дни, на фланге выше от Нью-Йорка, мы не видим", — рассказал военнослужащий.

Егор Фирсов отметил, что украинские военные осознают, что такие массированные штурмы будут проходить и дальше.

"Все бойцы начиная от командования, заканчивая рядовыми, понимают, что это навала будет продолжаться, все очень серьезно. Они будут пытаться брать Авдеевку, пока мы не разобьем все навалы и окончательно не подорвем моральный дух врага", — подчеркнул он.

Напомним, российские захватчики установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области – 31 декабря 2023 года. Именно поэтому для них так важно взять Авдеевку и совершить "подарок" Путину.

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