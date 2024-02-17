Навального убили: представители политика сделали официальное заявление

Навального убили в колонии. Его смерть наступила накануне в 14:17.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был убит 16 февраля в 14:17 по местному времени.

Об этом в соцсети написала пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

По ее словам, Навального убили в колонии. Его смерть наступила накануне в 14.17. Информация об этом указана в официальном документе, который издали матери оппозиционера.

“Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним исследование. Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано немедленно”, — подчеркнула Кира Ярмыш.

Напомним, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального в колонии.

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