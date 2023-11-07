Навел "Искандеры" для удара по Харькову: СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали вражеского корректировщика российских ракетных ударов по центру Харькова, нанесенных "Искандерами" месяц назад.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленник скорректировал воздушную атаку интервентов на Харьков 6 октября, во время которой противник применил баллистические ракеты. В результате той атаки погибли двое местных жителей, и пострадали десятки.

"В результате вражеского удара погибли два мирных жителя, среди которых 10-летний парень, а десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова", — отметили в ведомстве.

Как было установлено следствием, для подготовки атаки агент ГРУ передал россиянам электронные координаты целей с привязкой к местности.

Предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов, уточнили в СБУ. Он был завербован спецслужбой противника дистанционно через мессенджер Telegram.

Фигурант под видом рабочих поездок фиксировал места базирования и перемещения ВСУ в Харьковской области. Затем он передавал информацию в ГРУ РФ через своего "связного" из временно оккупированных районов на востоке Украины.

"Им оказался один из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении", — говорится в публикации.

Во время проведения обысков у вражеского агента было обнаружено:

4 мобильных телефона и 7 SIM-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;

банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ;

свыше 10 тысяч долларов, полученных преступным путем.

Следователи сообщили агенту противника и корректировщику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас предатель под стражей. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, занимавшегося подготовкой воздушных атак России по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.

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