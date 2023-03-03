"Наверное, это не окончательные цифры": в полиции рассказали, сколько убитых мирных жителей обнаружили на Киевщине

В Киевской области остаются не идентифицированными тела 197 человек, погибших в результате вторжения РФ в Украину.

В Киевской области уже обнаружили 1373 тела мирных жителей, погибших во время вторжения РФ в Украину и оккупации области. 197 погибших еще не идентифицированы.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил глава полиции Киевской области генерал Андрей Небитов.

"Подчеркиваю, что погибшие – гражданские жители, большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия. Расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм. Пожалуй, это не окончательные цифры, потому что к настоящему времени 278 человек считаются пропавшими без вести во время активных боевых действий", — сказал он.

По его словам, тела жертв оккупантов продолжают находить в регионе.

"Тела трех убитых оккупантами мирных жителей полиция Киевщины обнаружила вчера, 2 марта. Эксгумацию провели в Бородянке. В марте 2022 года, во время враждебной оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие остатки третьего. Мужчина похоронил их на кладбище. Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о массовом захоронении", — добавил он.

Ранее стало известно, что в городе Бородянка Киевской области нашли новое захоронение жертв российской оккупации. В одной могиле обнаружили тела трех убитых мужчин.

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