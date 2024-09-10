Навести ужас и уничтожить: эксперты оценили эффективность применения ЗСУ дронов "Дракарис"

Благодаря высоким температурам горения смеси всего один дрон может нанести значительный ущерб и даже полностью уничтожить позицию врага или склад боеприпасов.

Украинские военные начали использовать FPV-дроны "Дракарис", способные распылять зажигательную смесь над лесополосами, которые оккупанты используют в качестве укрытия. По словам экспертов, эта тактика не противоречит обычаям войны при соблюдении определенных условий.

Об этом пишет Defense News.

Известно, что недавно Силы обороны Украины получили зажигательные боеприпасы, в состав которых входит порошкообразная смесь алюминия и оксида железа, способная гореть, создавая температуру свыше 2200 градусов по Цельсию. Эти боеприпасы устанавливают на дешевые FPV-дроны, которые дотла выжигают позиции российских захватчиков, подобно мифическим драконам.

По мнению экспертов, применение такого оружия имеет двойное назначение. Во-первых, это недорогой и эффективный способ уничтожения позиций противника, а во-вторых, дроны "Дракарис" являются средством нагнетания страха среди оккупантов.

"Основное назначение этих зажигательных FPV-дронов — удаление растительного покрова, который российские войска и техника используют для укрытия; а во вторую очередь они, вероятно, предназначены для использования в качестве психологического оружия из-за характера воздействия", — пояснил Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

Кроме того, по мнению Федерико Борсари, научного сотрудника Центра анализа европейской политики США, благодаря высоким температурам горения смеси всего один дрон может повредить или даже уничтожить склад оборудования и боеприпасов.

"Их можно использовать для определенных целей, для которых взрывное воздействие не является идеальным, например, для сжигания брошенных транспортных средств. И при этом сохранить взрывчатые боеголовки для миссий, требующих кинетического воздействия", — добавил Борсари.

Оба эксперта считают, что FPV-дроны являются лучшим средством доставки зажигательной смеси до цели из-за хорошей маневренности и достаточно низкой скорости, которая позволяет покрыть цель плотной струей огня.

Опасность при использовании дронов-"драконов" заключается в возникновении неконтролируемых пожаров, которые могут привести к уничтожению гражданской инфраструктуры и невоенных целей.

Эксперты отметили, что использование зажигательных боеприпасов не запрещено, но только в том случае, когда нет опасности распространения огня на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, что было бы военным преступлением.

Напомним, по мнению эксперта, зажигательные дроны эффективны в то время года, когда враг прячет свою бронетехнику в лесополосах.

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