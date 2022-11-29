Наводил ракеты для повторных атак по инфраструктуре в Запорожье: СБУ задержала предателя (фото)

Служба безопасности Украины во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области задержала вражеского приспешника, корректировавшего ракетные удары России по критической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

"В первую очередь, он наводил российское оружие на объекты энергетики и другие сооружения систем жизнеобеспечения. Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных. Уточненная информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города" ", – говорится в сообщении.

Так сообщается, что кроме этого он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра.

Информацию задержанный передавал агрессору через соцсети, в том числе Телеграмм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество.

За это "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с российским "куратором".

В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели Украины

С начала полномасштабной войны СБУ и другие правоохранительные органы обнаруживают предателей, работающих на враге и передающих данные, в частности о расположении Вооруженных сил Украины.

Так, недавно СБУ отыскала женщину, которая во время ракетных обстрелов Львовщины вела видеострим в соцсети.

А в Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержали экс-работника МВД из Белой Церкви, который собрал секретную информацию о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР МО и "Азове", и планировал передать России.

28 ноября Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и маршруты перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, а также наводили ракеты на школы в Славянске. Среди задержанных – учитель физики.

А в Херсоне правоохранители задержали предателей, которые во время оккупации города присоединились к российским оккупантам и работали в так называемом управлении службы исполнения наказаний.

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