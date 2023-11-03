Наводил ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру: 15 лет в тюрьме проведет житель Никополя

Во "внимание" оккупантов военный попал из-за своей матери, работающей с россиянами.

В Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который приводил российские "Грады" на Никополь. В тюрьме он проведет, по материалам следователей СБУ, 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, местный житель корректировал ракетно-артиллерийские и дроновые удары по прифронтовой территории РФ на юге Днепропетровщины. Мужчина оказался военнослужащим, который проходил службу в одной из воинских частей ВСУ.

К "вниманию" оккупантов военный попал из-за своей матери, проживающей во временно оккупированном Энергодаре и контактирующей с российской спецслужбой.

"Именно по его координатам агрессор пытался уничтожить портовую инфраструктуру Никополя и местные судоходные средства. Кроме того, среди основных задач, которые ему ставил враг, было установление локаций подразделений ВСУ вблизи акватории реки Днепр. Впрочем, военные контрразведчики СБУ своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. Это позволило провести комплексные меры по безопасности Сил обороны от обстрелов из российских "Градов", ствольной артиллерии и дронов-камикадзе", — рассказали в СБУ.

В ходе следственных и судебных разбирательств ему назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ нейтрализовала международную секту "АллатРа".

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