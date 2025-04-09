Наводил ракеты на своих побратимов: "крот" ГРУ получил 15 лет тюрьмы

СБУ разоблачила крота, который приводил российские ракеты. / © Служба безопасности Украины

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К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент российской военной разведки, работавший на врага, находясь в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Предателем оказался мобилизованный житель Донбасса, который во время боевой подготовки в Житомирской области передавал врагу координаты воинской части. Именно по этим локациям россияне наносили ракетные удары.

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Контрразведка СБУ задержала его летом 2024 года — именно тогда он готовил очередной отчет для своего российского куратора.

Следствие установило, что мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ГРУ после того, как он оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. В его телефоне были обнаружены доказательства сотрудничества с врагом.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Расследование проводили следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, готовивших теракты в Хмельницкой области. Они должны были взорвать 8 депутатов Каменец-Подольского горсовета.