Наводил ракеты на ТРЦ и людные площади: на Днепропетровщине задержали корректировщика россиян (фото)

Подозреваемый сотрудничал с РФ в обмен на "должность" в оккупационных властях.
В Днепропетровской области задержан корректировщик россиян, который наводил ракеты на торговые центры и людные площади. Эти места предатель называл "военными объектами".
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, житель Новомосковска Днепропетровской области согласился работать на россиян. Он собирал информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.
Подозреваемый передавал россиянам координаты торговых заведений, центральных площадей и других мест массового скопления людей. В своих отчетах для окупантов предатель обозначал эти места, как "военные объекты".
За это россияне предлагали мужчине деньги и "должность" в оккупационной администрации в случае, если Днепропетровщину захватит Россия.
"По данным следствия, он находился на постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой. к местности", — говорится в сообщении.
СБУ задержала подозреваемого, суд отправил его под стражу.
Напомним, Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб, создававших условия для оккупации прибрежных районов Николаевщины. В частности, удалось поймать агента, собиравшего разведданные для захвата этого украинского города.
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