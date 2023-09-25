Наводил российские ракеты на оборонный завод Запорожья: в Украине к пожизненному заключению приговорили агента РФ

Стражи порядка задержали агента РФ во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

Российский агент, наводивший российские ракеты на оборонный завод Запорожья, получил пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задержали агента РФ во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года. Предателем оказался работник местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

"Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего отчета. Злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения в РФ", — рассказали в СБУ.

Разведка предатель передавал в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Фото: СБУ

“В ходе обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)”, — добавили в СБУ.

Напомним, что россияне пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве.

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