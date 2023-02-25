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"Наводил" вражескую артиллерию на позиции ВСУ: в Донецкой области задержан российский информатор

"Наводил" вражескую артиллерию на позиции ВСУ: в Донецкой области задержан российский информатор

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Наводил" вражескую артиллерию на позиции ВСУ: в Донецкой области задержан российский информатор

Фото: Служба безопасности Украины

Под Донецком задержан российский информатор, который наводил удары по позициям украинских военных.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который "наводил" вражескую артиллерию на позиции Вооруженных сил Украины. Им оказался житель Мирнограда, ранее проходивший службу в рядах артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области.

"Среди основных задач приспешника врага было разведывание мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. Именно по его координатам оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских защитников", — говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время очередного сеанса связи с "куратором".

Предатель попал в поле зрения российской военной разведки из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения.

Да, после начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы.

Кроме корректировки вражеского огня мужчина по собственной инициативе собирала дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовала куда именно желательно попасть.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, два российских агента, которые во время российского вторжения собирали информацию о базировании и передислокации подразделений Сил обороны в боях на восточном фронте, приговорены к 15 годам лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
224
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