Наводила ракеты на Харьков: в Украине к 11 годам приговорили российскую информаторку

Спецслужбы РФ привлекли её к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

В Украине к 11 годам тюрьмы приговорили российскую информаторку, которая наводила российские ракеты на жилые кварталы Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российским информатором оказалась местная жительница, которую спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

“По ее наводке оккупанты осуществляли ракетные удары по жилым массивам областного центра. Также захватчики использовали координаты своей корректировки для обстрелов местных медучреждений и торговых заведений. Эти атаки повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и разрушение жилищной и социальной инфраструктуры города. Таким образом, враг надеялся запугать жителей Харькова и вызвать панику среди людей”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что злоумышленница пыталась обнаружить места базирования подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые дислоцируются на территории города.

“Контрразведчики СБУ задержали вражескую осведомительницу в результате спецоперации на Харьковщине в апреле 2022 года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 11 лет тюремного заключения”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что на юге не наблюдается подготовка россиян к зиме.

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