Наводила ракеты на ВСУ и энергетические объекты: как наказали предательницу Донетчины, работавшую на РФ

Из-за предательства пострадали гражданские.
Жительница Донецкой области корректировала российские ракеты по энергетической инфраструктуре области и по местам дислокации ВСУ. Из-за ее действий пострадали более 20 человек. За это коллаборантка получила 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, жительницу Донецкой области завербовала Россия после начала полномасштабной войны. Она через популярный мессенджер передавала информацию об энергетической инфраструктуре региона и местах дислокации ВСУ в Донецкой области.
"По наводке злоумышленницы рашисты совершили серию ракетных ударов по региону, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 мирных жителей. Установлено, что она сливала оккупантам координаты местных объектов социальной и критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий", — сообщили в СБУ.
Также она собирала данные о перемещении и базировании подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Особенно окупантов интересовали места расположения укрепрайонов и логистических баз украинских войск в районе Доброполье.
Предательницу задержали на "горячем". Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области задержан местный житель, который поддерживал войну России против Украины и признался в любви к стране-агрессоре.
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