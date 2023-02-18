"Наводила" российские ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала предательницу на Донеччине

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины. Предательница "наводила" российские ракеты по школам и электроподстанциям в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее сообщников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Задержанная женщина скрывалась от правосудия и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Злоумышленница собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

Кроме того, она передавала оккупантам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в том числе предприятий энергетики.

Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.

Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры. Затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала трех человек, корректировавших ракетные обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Бахмутском направлениях.

Читайте также: