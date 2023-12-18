Наводили ракеты по Запорожью: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ (фото, видео)

СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, корректировавшую воздушные удары по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе.

В результате спецоперации СБУ в Запорожье был задержан руководитель российской группы, который 18 октября навел вражеские ракеты на многоквартирный дом в центре города. Тогда в результате обстрела погибли пять человек, еще пять человек получили тяжелые ранения.

Руководителем российской агентуры оказался местный житель – представитель запорожского "Клуба военной реконструкции". В середине октября 2023 года мужчина дистанционно завербовала ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Запорожье.

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СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

Чтобы законспирировать общение со спецслужбой РФ, злоумышленник избрал оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере.

"Чтобы обеспечить выполнение вражеских задач, он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4-х местных жителей, в том числе и своих родственников. По данным следствия, они разведывали места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилой инфраструктуры и промышленных объектов", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

Там добавили, что для сбора разведданных вражеские информаторы обходили местность или выезжали на объекты, где все фиксировали на фото и видео на камеры собственных телефонов.

Полученную информацию злоумышленники передавали "Палестинцу", а тот посылал все в ФСБ через "связного" из одного из оккупированных городов на Запорожье.

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ разоблачила и задержала наводчиков ракетных ударов по Запорожью

Следователи СБУ сообщили "Палестинцу" о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ обезвредила агентурную сеть врага, скорректировавшую удары по многоэтажке в Запорожье / Фото: Прес-служба СБУ

Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты обстреляли Запорожье шестью ракетами. Они попали по жилому многоквартирному дому, разрушив несколько его этажей. Спасатели искали людей под завалами. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро были ранены.

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