Наводили российские "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков: СБУ обезвредила агентов ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу, планировавшую многоэтапную спецоперацию в Харькове.

Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, в состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

"Прежде всего, злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Также их интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны", — рассказали в СБУ.

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Отмечается, что полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер Телеграмм.

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган"", — говорится в сообщении.

Злоумышленников удалось задержать при выполнении ими враждебных задач. Во время обысков у них были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", — рассказали в СБУ.

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Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, что СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Речь идет о парламентарии из фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева.

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