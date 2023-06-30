Наводили российские "Смерчи" и "Ураганы" на Харьков: СБУ обезвредила агентов ФСБ

Злоумышленников удалось задержать при выполнении ими враждебных задач.
Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу, планировавшую многоэтапную спецоперацию в Харькове.
Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, в состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
"Прежде всего, злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте. Также их интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранного вооружения и боеприпасов Сил обороны", — рассказали в СБУ.
Отмечается, что полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер Телеграмм.
"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган"", — говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать при выполнении ими враждебных задач. Во время обысков у них были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с агрессором.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", — рассказали в СБУ.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, что СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Речь идет о парламентарии из фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева.
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