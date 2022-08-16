Навсегда ушли в небо: в Ивано-Франковске похоронили лучших военных летчиков Украины

По летной традиции над кладбищем пролетели собратья – так прощаются с пилотами.

В Ивано-Франковске похоронили военных летчиков Антона Листопада и Юрия Погорелого. Они погибли при выполнении боевого задания.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Провести земляков в последний путь пришли сотни людей: родные, друзья, сослуживцы. 30-летний майор Антон Листопад три года назад был признан лучшим военным летчиком Украины. А в прошлом году именно он возглавлял воздушную часть военного парада над Крещатиком на 30-летие независимости Украины", – сообщает корреспондент.

В первые часы полномасштабного вторжения РФ летчик сумел вывести из-под вражеских обстрелов свой истребитель МИГ-29. За то, как уничтожал кафиров, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Второй погибший – полковник Юрий Погорелый. С оккупантами воюет с первых дней войны. В 2014 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Похоронили лётчиков в их родном Ивано-Франковске со всеми военными почестями. По летной традиции над кладбищем пролетели собратья – так прощаются с пилотами, что навсегда ушли в небо.

"Из тех трех бойцов, которые были у меня в 2016 году, сейчас уже никого нет, к сожалению. Антон был крайним из них. Поэтому я могу сказать не только об Антоне, а вообще, что ребята, пришедшие ко мне на учебу, сразу показали стальной характер выдержку, упорство", — говорит инструктор Антона Листопада.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины срочнику Нацгвардии, сбивший уже шесть самолетов и крылатую ракету врага.

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