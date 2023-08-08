"Найдем место, где шов разойдется": участники контрнаступления рассказали о нем NYT

В ВСУ отмечают – ошибочно было думать, что контрнаступление будет быстрым и легким, однако вода камень точит.

Задействованные в контрнаступлении новые украинские бригады оценивают операцию как успешную, однако отмечают, что "это не спринт, а марафон", поэтому события разворачиваются не так быстро, как многие ожидали.

Об этом говорится в репортаже The New York Times, чьи журналисты провели две недели с военнослужащими прывлеченных к контрнаступлению бригад.

Так, репортеры посетили несколько бригад морской пехоты – две из них недавно сформированные – действующих на одном из участков фронта на юге. Сообщается, что новые бригады, обученные и оснащенные по стандартам НАТО, отличаются от многих других украинских подразделений.

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В материале говорится, что командиры новых бригад – в большинстве своем опытные бойцы, а некоторые из них являются кадровыми офицерами, как подполковник Александр, прошедший соответствующую подготовку в США.

Как бойцы ВСУ оценивают контрнаступление

"Я думаю, что все идет хорошо. Многие думали, что все будет очень быстро и уже осенью мы будем в Крыму. Это не спринт, это марафон", — отметил командир батальона 37-й бригады морской пехоты, 28-летний Александр.

Он добавил, что каждый метр земли дается очень сложно.

Командир роты 38-й бригады 22-летний "Пророк", проведший успешное наступление на южном фронте, отметил, что главное – это планирование и разведка. Командир рассказал, что оккупанты были настолько связаны боями с другими украинскими подразделениями на одном фланге, что его войскам удалось освободить территорию с минимальными потерями.

"Наши командиры применяют очень взвешенный подход. Враг сильный и хитрый. Поэтому контрнаступление требует тщательной подготовки", — сказал заместитель "Пророка" по бригаде, подполковник с позывным "Консул".

Он также подчеркнул – ошибочно было думать, что контрнаступление будет быстрым и легким.

"Постепенно мы найдем место, где шов разойдется", – заверил "Консул", добавив, что вода камень точит.

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"И мы будем делать то же, шаг за шагом. Сначала это будет маленький ручеек, а потом он превратится в реку", — добавил подполковник.

Потери при контрнаступлении

В ВСУ не публикуют информацию об украинских потерях, но Александр рассказал журналистам, что его бригада понесла большие потери в первые дни контрнаступления в июне. Военные тогда натолкнулись на российские минные поля и подверглись натиску вражеской артиллерии и авиаударам.

"Тяжелые потери не стали для них шоком. Большинство командиров рассказали, что за 16 месяцев боев им не раз приходилось видеть, как сокращались подразделения, в том числе и их собственные", – говорится в материале.

Александр также рассказал, что при освобождении Херсона потери в его подразделении были настолько велики, что командир был вынужден трижды менять личный состав.

Напомним, как сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, ВСУ на юге прорвали первую линию обороны оккупантов и защитникам удается развить успехи на отдельных участках там.

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