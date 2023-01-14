"Найдем всех причастных к этому террору": Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре

Украинский президент призвал мир остановить кремлевских террористов, убивших мирных жителей украинского города.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России, в результате которого погибли мирные жители в многоквартирном доме в Днепре.
"Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте попадания ракеты в Днепре идет разбор завалов, работают все специальные службы.
"Боремся за каждого человека, каждую жизнь", — подчеркнул Зеленский
Президент пообещал найти всех причастных к этому террористическому акту и пообещал каждому суровое возмездие.
"Все понесут ответственность. Максимальную", – заверил украинский лидер.
Напомним, количество погибших в многоквартирном доме в Днепре, в который во время массированной атаки государства-агрессорки 14 января попала ракета, возросло до 5 человек.
Читайте также: