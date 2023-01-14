"Найдем всех причастных к этому террору": Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России, в результате которого погибли мирные жители в многоквартирном доме в Днепре.

"Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте попадания ракеты в Днепре идет разбор завалов, работают все специальные службы.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь", — подчеркнул Зеленский

Президент пообещал найти всех причастных к этому террористическому акту и пообещал каждому суровое возмездие.

"Все понесут ответственность. Максимальную", – заверил украинский лидер.

Напомним, количество погибших в многоквартирном доме в Днепре, в который во время массированной атаки государства-агрессорки 14 января попала ракета, возросло до 5 человек.

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