Найдены тела погибших и деблокированы из шахт тысячи горняков: на Днепропетровщине одолевают последствия "прилетов"

Ранения получили и энергетики, ведь враг кроме этого ударил по критической инфраструктуре области.

Три тысячи горняков оказались заблокированы в шахтах в результате обесточений на Днепропетровщине. В настоящее время всех удалось поднять на поверхность, сообщает глава области Николай Лукашук, говорится в ТСН.

В результате массированной российской атаки обесточило шахты в Павлоградском, Синельниковском и Криворожском районах.

Чтобы вывести шахтеров на поверхность, понадобилась спасательная операция.

В самом Кривом Роге – российская ракета попала в жилой дом. В настоящее время количество раненых там возросло до 13, известно о трех погибших. Там завершили спасательную операцию, но продолжают разбирать завалы. Из-под обломков спасатели извлекли тела 64-летней женщины и молодых супругов. До ночи искали их полуторагодовалого сына, но чуда не произошло, ребенок тоже погиб.

Еще тринадцать жителей ранены — среди них семилетняя девочка, она в тяжелом состоянии.

Ранения получили и энергетики, ведь враг кроме этого ударил по критической инфраструктуре области.

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